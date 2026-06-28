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İzmir'de kaza ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiyeci yaralandı

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İzmir'in Bergama ilçesinde trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı devrildi, ardından alev alan araçtaki 2 personel hafif yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracı, Ayaskent mevkisi yakınlarında devrildi.

Devrilmesinin ardından alev alan araçtaki personel, kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı.

Hafif yaralanan şoför ile 1 itfaiyeci, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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