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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

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İzmir'in Bergama ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Bahadır Kaysı, hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Bergama ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bahadır Kaysı, Aşağıkırıklar Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kaysı'yı, Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi'ne kaldırdı. Kaysı, doktorların buradaki tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaysı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ezgin
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