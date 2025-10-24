Haberler

Bergama'da Ev Yangınında 91 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen ev yangınında 91 yaşındaki Ayşe Köse yaşamını yitirdi. Yangının sobadan çıktığı düşünülüyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde Ayşe Köse (91), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Bergama ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, Ayşe Köse'nin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Köse'nin cansız bedeni, otopsi için Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
