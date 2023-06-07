İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir çiftlik evine gelen silahlı 2 kişi, çiftlik sahibini darbedip, 2 çalışanı tabancayla vurdu. Olayda çiftlikte çoban olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Nobat Geldi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Jandarma saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı 2 kişi bir çiftlik evine baskın yaptı. F.A. ve B.A. isimli şahıslar, çiftlik sahibini darbederken, çiftlik çalışanları Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51) ile S.Ü.'ye tabancayla ateş açtı. Çiftlik sahibi N.D., saldırganların bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçarak dağlık alanda gizlendi. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞANLARIN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çoban olarak çalışan Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.Ü. ise ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Jandarma ekipleri tarafından gizlendiği dağlık alanda bulunan çiftlik sahibi N.D. de aynı hastaneye kaldırıldı. N.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma, olayın nedeninin belirlenip şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.