İzmir'de otomobilde 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilde 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli sürücü S.S. gözaltına alınıp tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda takibe alınan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.S. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
