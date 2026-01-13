İzmir'de otomobilde 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilinde 8 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda takibe alınan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü S.S. sevk edildiği adliyede tutuklandı.