Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hazırladıkları vizyon projelerle Bergama'nın tarihiyle, yollarıyla ve çevresiyle bambaşka bir yer olacağını söyledi.

Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Koştu, göreve geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgın döneminde projelerin hazırlığını yaptıklarını vurgulayan Koştu, Bergama'da sosyal hayatı yeniden düzenleyecek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şehir merkezindeki stadyumu taşıyarak bu alana 57 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarını anlatan Koştu, şunları kaydetti:

"İlçeye yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesi'ni inşa ettik. Yıllardır atıl durumdaki Çamlıpark'ı da yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin siluetini değiştirdik. Selinos Antik Kanal ve restorasyon projesi ile tarihi değerleri Bergama'ya kazandırdık. Tarihi yapıları turizme kazandırmak için Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan için kamulaştırma kararı aldık. TOKİ konutları inşaatı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ev sahibi oldu. Spor ve eğitim alanlarının gelişimi için 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile halı saha ve basket sahaları yaptık. Sonuç olarak hazırladığımız vizyon projelerle Bergama tarihiyle, yollarıyla ve çevresiyle bambaşka bir yer olacak."

Koştu, 2022 yılı sonuna kadar ilçenin büyük bir kısmının doğal gaz ile buluşmuş olacağını dile getirdi.

Bergama'nın Batı Anadolu Serbest Bölgesi 20 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlatan Koştu, "Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile süt üretimden, süt ürünleri yapımına pazarlamaya kadar her aşama, tek noktada birleşecek. Bölgemizi süt hayvancılığın lokomotifi yapacak proje ile 3 bin 500 kişilik istihdam sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.