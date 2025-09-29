Berfin Çelik, TURKEN House ile ABD'de Kariyerine Başladı

ABD'ye üniversite eğitimi için giden Berfin Çelik, New York'ta Türkiye'den giden öğrencilere ev sahipliği yapan TURKEN House'ta kariyerini inşa ederek, dünyanın en büyük medya ajanslarından birinde kariyere başladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfından (TÜRGEV) yapılan açıklamaya göre, New York'ta TÜRGEV öncülüğünde kurulan TURKEN Vakfına ait TURKEN House, eğitim için Türkiye'den ABD'ye giden öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Bu öğrencilerden Berfin Çelik, 18 yaşında tek başına geldiği ABD'de bugün dünyanın en büyük medya ajanslarından birinde pazarlama direktörü olarak görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, TURKEN House'ta kendisine "Burası senin yerin, önce bir soluklan, sonra finaline birlikte hazırlanırız." denildiğini, o an yalnız olmadığı ve bir yuvaya girdiği hissini yaşadığını ifade etti.

Manhattan'daki TURKEN House'u, "Kültürünü ve mensubiyetini korumak isteyen gençler için adeta medeniyetin dış temsilciliği" sözleriyle tarif eden Çelik, "Kapıdan kim girse, kardeşimiz oluverirdi. Kimseye yabancı değildik." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, TURKEN House sayesinde ABD'de iftar sofraları kurduklarını, sadakalar verdiklerini, Filistin için bağış toplama gibi etkinlikler yaptıklarını aktararak, "Biz birbirimize emanet edilmiş yüreklerdik. Burada hem kardeşliği hem millete hizmet etmenin onurunu yaşadık. Dualarımızdan birbirimizi eksik etmedik. TURKEN olmasaydı bu kadar güçlü olamazdım. Bize sadece yer vermediler, irade için güç verdiler." ifadelerini kullandı.