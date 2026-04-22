Kayıp gencin arandığı ırmakta bir başka ceset bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 gün önce Berdan Irmağı'na atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan için yapılan aramalarda başka bir kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay geçen 3 Nisan'da Tarsus'un Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağında meydana geldi. Akşam saatlerde ırmağa atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kaplan için arama çalışmaları sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp Kaplan için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada ırmakta ölü bulunan kişinin 3 gün önce evlenen Mehmet Muslukal, olduğu öğrenildi. Muslukal'ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

