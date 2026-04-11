Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 8'inci gününde
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazı ile yapılan çalışmalar 8. gününde devam ediyor.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor.
Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 8'inci gününde de sürüyor.