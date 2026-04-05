Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 2'nci gününde

VALİ TOROS, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp, kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Toros, baba Osman Kaplan ile görüştü.

Mersin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde bölgede; polis dalgıç ekipleri, AFAD dalgıç ve su üstü ekipleri, AFAD arama kurtarma personeli (dron destekli), itfaiye dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede 8 araç, 39 personel, 3 bot ve 1 dron ile arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Tüm ekiplerimiz olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" denildi.

