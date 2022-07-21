Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı - Yücel Bulut - Güncel
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TUTUKLANDIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dayı H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dayı H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Güncel