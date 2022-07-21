Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (3) - Haberler

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Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (3)

Demirören Haber Ajansı - Yücel Bulut - Güncel
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Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (3)

TUTUKLANDIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dayı H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dayı H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Güncel

Mehmet Özcan Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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