Berat Kandili İstanbul'da dualarla idrak edildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.

Fatih Camisi'nde Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Program sonrası kısa bir konuşma yapan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, öğrencilerin düzenlediği mevlit programının çok değerli olduğunu belirterek, "Bizden sonra bu kürsüler gençlerimize kalacak. Kendilerini yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Mevlit programının ardından cami çıkışında Fatih Belediyesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.