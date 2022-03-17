Berat Kandili dualarla idrak edildi
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te Berat Kandili idrak edildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te Berat Kandili idrak edildi.
Siirt Müftülüğünce, tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Kadir, Ensar, Şeyh Tayyar, Yeni Mahalle, Ebul Vefa, Şeyh Faraç ve Halid Bin Velid camilerinde program düzenlendi.
Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.
Program sonrası mevlit şekeri dağıtıldı.