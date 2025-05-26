Benli Yaylası'na İlkbahar Göçü Başladı

Benli Yaylası'na İlkbahar Göçü Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Benli Yaylası, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin ve hayvan sahiplerinin akınına uğruyor. Hafta sonları yoğun ilgi gören yayla, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için bir sığınak haline geldi.

Havaların ısınmasıyla Benli Yaylası'na göç başladı

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Benli Yayalası, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ile yaylalara göç alırken şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, köylerde yaşayan vatandaşlar, havaların ısınması ile Benli Yaylası'na göç etmeye başladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Benli Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverler ve kent yaşamından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, yemyeşil doğa manzarası eşliğinde piknik yapma, yürüyüş ve kamp gibi aktivitelerle vakit geçiriyor.

Sosyal medya hesabından Ankara'nın köylerini tanıtmaya Benli Yaylası'ndan başladığını belirten Şeref Özarslan, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle şehirlerde yaşayan insanların yaylaya akın ettiğini kaydetti.

"İnsanlar kendilerini doğaya atmak istiyorlar"

İnsanın doğada kendini bulduğunu aktaran Özarslan, "Yazın şenliğimiz olur. Şehirde yaşayan insanlar akın ederler. Şu anda ziyaret eden vatandaşlar var. Kışın da gelen oluyor ama yaz kadar değil. Bazı insanlar burada düğününü yapar. Şehirlerde insanlar bunalıyor ve kendilerini doğaya atmak istiyorlar. Evi olanlar yaz aylarında her zaman geliyor" ifadelerini kullandı.

"Şehirden kaçacak yer arıyoruz"

Ankara'nın yaylalarının da meşhur olduğunu dile getiren yayla sakini Gülsüm Demir, "Hayvanlar köyden yaylaya göç eder. İnsanlar yaylaya gelir, kalabalık olur, hastalıkları gider. Kurbanlıklarını satar insanlar. Eskiden yaylalarda insan o kadar yoktu. Şehirden kaçacak yer arıyoruz. Burası çok güzel. Eskiden bu kadar fazla ev yoktu. Şimdi ev yapacak ev bulamıyoruz burada" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Güncel
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı

Formasında yazan isim ve o tezahüratı Fenerbahçelileri kızdıracak
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.