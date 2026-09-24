Benkiran, PJD'nin PAM öncülüğünde kurulacak hükümete katılmayacağını açıkladı

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Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, partisinin dün yapılan seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette yer almayacağını belirtti.

Fas'ta dün düzenlenen milletvekili seçimlerinde partisinin dördüncü sırada yer almasının ardından PJD Genel Sekreterliğinin ilk toplantısında konuşan Benkiran, partisinin Asalet ve Çağdaşlık Partisinin (PAM) öncülüğünde kurulacak hükümete katılmayacağını söyledi.

Benkiran, "Katılmama konusu kesin. Kanaatim, partinin Asalet ve Çağdaşlık Partisinin öncülük edeceği hükümete katılmasının söz konusu olmadığı yönünde." dedi.

Seçimlerde partisinin 4 vilayette bazı seçim tutanaklarını teslim alamadığını belirten Benkiran, bunlardan ikisinin daha sonra normal şekilde, diğer ikisinin ise "normal olmayan" yollarla kendilerine ulaştığını söyledi ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, bu sabah başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında seçimlerin resmi ilk sonuçlarını açıkladı.

Leftit'in açıkladığı sonuçlara göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 97 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) 66 sandalye ile ikinci, İstiklal Partisi 65 sandalye ile üçüncü, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise 54 sandalye ile dördüncü oldu.

Halk Hareketi 29, Sosyalist Birlik 26, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 19, Anayasal Birlik 17, Sol İttifak 8, Sosyal Demokratik Hareket 8, Demokratik Güçler Cephesi 2 ve İnsaf Partisi 2 sandalye kazandı.

Yeni Demokratlar ile Birlik ve Demokrasi partileri ise birer sandalye elde etti.

Fas Anayasası'nın 47. maddesine göre Kral, Temsilciler Meclisi seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanan siyasi partiden hükümet başkanını atıyor. Hükümet üyeleri ise hükümet başkanının önerisi üzerine atanıyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için en az 198 sandalye gerekiyor. Seçim sonuçlarının ardından hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında koalisyon görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA