Benin'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Benin'in kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Benin'in kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti.

Benin ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusunda Nijer sınırına yakın Karimama kenti yakınlarındaki Kofonou bölgesinde askeri bir mevzi, silahlı kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi ve çok sayıda motosiklet imha edildi.

Ülkenin kuzeyinde geçen sene düzenlenen terör saldırısında 54 asker hayatını kaybetmişti.

Burkina Faso ve Nijer'e komşu olan Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.

