Haberler

Benin İçişleri Bakanı Seidou, darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, küçük bir grup askerin devlete yönelik darbe girişiminde bulunduğunu, ancak silahlı kuvvetlerin durumu kontrol altına aldığını açıkladı. Hükümet, halkı günlük işlerini sürdürmeye davet etti.

PORT Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasına ilişkin, "Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." açıklamasında bulundu.

Bakan Seidou, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Sabah erken saatlerde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, şunları kaydetti:

"Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir."

Bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı

Devlet televizyonunda bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı.

Benin Genelkurmay Başkanlığından gelişmelerle ilgili açıklama yapılmazken ordunun üst yönetiminin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

Batı Afrika ülkesi Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran bir grup asker, "hükümetin feshedildiğini" ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığı"nı duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.