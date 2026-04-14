Haberler

Benin'de cumhurbaşkanı seçimini Wadagni kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde, iktidar destekli aday Romuald Wadagni oyların yüzde 94,05'ini alarak zafer kazanırken, muhalefet adayı Paul Hounkpe yüzde 5,95'te kaldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 58,75 olarak kaydedildi.

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 94,05'ini alan Romuald Wadagni kazandı.

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENA) tarafından yapılan açıklamaya göre, iktidar destekli aday Wadagni oyların yüzde 94,05'ini alırken, muhalefetin adayı Paul Hounkpe'nin oyları yüzde 5,95'te kaldı.

Seçime katılım oranı, yüzde 58,75 olarak kaydedildi.

Nihai sonuçların Anayasa Mahkemesi tarafından ilan edilmesinin ardından, mevcut Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Wadagni, 7 yıllık görev süresine başlayacak.

Muhalefetin adayı Hounkpe, resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden yenilgiyi kabul ederek, Wadagni için tebrik mesajı yayımlamıştı.

Ülkede 12 Nisan'da düzenlenen ve iki adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem kuralı nedeniyle aday olamayan mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un belirlediği halefi Romuald Wadagni ile muhalefetin adayı Paul Hounkpe yarışmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

