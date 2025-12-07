Darbe girişimiyle sarsılan ülkeden haber var! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi

Darbe ile sarsılan Benin'in Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkesindeki darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

Afrika ülkesi Benin, darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerlerin ulusal televizyon kanalını ele geçirerek, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etmelerinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini bildirdi. Seidou, "Az sayıda asker, ülkeyi ve kurumlarını istikrarsızlaştırma amacıyla bir isyan başlattı. Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi durumu kontrol altında tuttu ve girişimi boşa çıkardı" dedi.

CUMHURBAŞKANI TALON: DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Talon, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkesinin bugün çok ciddi bir olay yaşadığını belirterek, bir grup askerin isyan girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kalkışmanın bastırıldığının altını çizen Talon, bu isyanın arkasındaki isimlerin cezalandırılacağını vurguladı. Talon, durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, halka günlük aktivitelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Benin'de sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.