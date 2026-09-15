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"Benim Eserim 7" senaryo yarışması sonuçlandı

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- Bu yıl 166 senaryonun başvurduğu yarışmada, Aykut Topçu'nun "Hak Unutulmaz" adlı senaryosu birinci seçildi

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Benim Eserim 7" Senaryo Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, emeğin korunması ve telif hakları bilincinin genç nesillere aktarılması amacıyla 2019'dan bu yana yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 166 senaryo başvurdu.

Yönetmen ve senarist Feza Sınar'ın jüri başkanlığını üstlendiği, yönetmen Mehmet Güleryüz ile akademisyen ve yönetmen Hakan Salih Dikmen'in jüri üyesi olarak yer aldığı değerlendirme sonucunda Aykut Topçu "Hak Unutulmaz" adlı senaryosuyla birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada Arzu Candan Sürmen "Doğmayan Çocuk" başlıklı eseriyle ikinci olurken, Birol Engeler ise "Olur mu?" senaryosuyla üçüncülük elde etti.

Yarışmada dereceye giren senaryolar, SETEM tarafından profesyonel ekiplerle kısa filme dönüştürülerek izleyiciyle buluşturulacak.

Üniversitelerde düzenlenen eğitimlerle desteklenen "Benim Eserim" projesi, festival, atölye ve sektör buluşmalarıyla genç yeteneklerin yanında olmaya devam edecek.

Kaynak: AA
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