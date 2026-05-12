'Benim Ailem Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi

Halise Arslan Özel Eğitim Okulları tarafından özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Benim Ailem Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

65 ilden özel gereksinimli öğrencilerin yer aldığı ve "Benim ailem" temasıyla düzenlenen ulusal resim yarışmasının ödül töreni, Gölbaşı ilçesindeki MİA Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

Burada konuşan Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulu Müdürü Ali Kaptanoğlu, bugün özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yeteneklerini ve hayata kattıkları güzellikleri birlikte görmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin attıkları her adımın sabrın, emeğin ve kararlılığın bir göstergesi olduğunu aktaran Kaptanoğlu, öğrencilerin yaptıkları eserlerin bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Son 3 yıldır gerçekleştirdikleri yarışmaların 2024'te "Hayalimdeki Ağaç", 2025'te "Balıkların Evi", bu yıl ise "Benim Ailem" temalarında olmak üzere yaklaşık 1300 resim çalışmasıyla özel öğrencilerin yarışmaya katılım sağladığını söyleyen Kaptanoğlu, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Başarının birlikte inanıldığında ve destek olunduğunda büyüdüğüne işaret eden Kaptanoğlu, "Unutmamalıyız ki, farklılıklarımız bizi ayıran değil, birbirimizi tamamlayan en değerli zenginliğimizdir. Sevginin, anlayışın ve fırsat eşitliğinin olduğu yerde engeller değil, başarılar konuşulur." diye konuştu.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Kanca ve MİA Vakfı Kurucu Başkanı Mehmet İhsan Arslan dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Daha sonra dereceye giren resimlerin yanı sıra yaklaşık 200 eserin de yer aldığı resim sergisi katılımcılarla buluştu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
