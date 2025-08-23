Bengü, Hakkari'de İlk Kez Konser Verdi
Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliği çerçevesinde Hakkari'de sahne aldı. İlk kez Hakkari'de konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bengü, hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari'de sahneye çıktı.
Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, kentte ilk kez konser verdiğini söyledi.
Hakkari'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel