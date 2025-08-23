Bengü, Hakkari'de İlk Kez Konser Verdi

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari'de sahneye çıktı.

Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, kentte ilk kez konser verdiğini söyledi.

Hakkari'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti.