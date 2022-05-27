Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar" - Haberler

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Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar"

ANKA - Halil Yatar - Güncel
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Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: 'Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve alkol grubunda alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25 artırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var."

ANKA / Halil Yatar - Güncel

Bendevi Palandöken, Esnaf, Vergi, Alkol, Güncel, Haberler

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