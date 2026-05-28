İran basını: Bender Abbas kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyuldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyuldu. Hava savunma sistemleri kısa süreliğine devreye girdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu." ifadelerine yer verildi.
Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun