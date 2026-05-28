İran basını: Bender Abbas kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyuldu

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda, kaynağı henüz belirlenemeyen 3 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.