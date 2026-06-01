Haberler

İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Trump'a hayır de" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hizbullah arasında sağladığı ateşkes anlaşmasına karşı çıkmasını ve Hizbullah'a saldırı emri vermesini istedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır de" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlemeyi planladığı saldırının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında Netanyahu'ya seslenen Ben-Gvir, "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, "Şimdi Hizbullah'a vurma, savaşçılarımızın ellerini kollarını serbest bırakma zamanı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e şok suçlama: İlişkinizi öğrendiğimde...
'12'den sonra devlet biziz' paylaşımı yaptı, gözaltına alındı

"Devlet biziz" paylaşımı yaptı, gerçek devlet ile tanıştı
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

Rap dünyasını yasa boğan ölüm: Acı haberi kardeşi duyurdu
İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri yapan Haredilere ses bombalarıyla müdahale etti

İsrail'de sokaklar yine karıştı! Göstericiler geri adım atmıyor
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 7 isimle birden yollar ayrıldı