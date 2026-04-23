Pakistan'da Maden Sahasına Saldırı: 9 Kişi Öldü, Yabancı Uyruklu 1 Kişi Kaçırıldı

İSLAMABAD, 23 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir maden arama sahasına düzenlenen terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybederken, yabancı uyruklu bir çalışan da kaçırıldı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla perşembe günü Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, saldırının çarşamba günü yerel saatle 19.00'da Chaghi bölgesinde National Resources Limited Şirketi tarafından işletilen bir maden sahasında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynaklar, sahada bakır ve altın arama faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, "Saldırı sırasında hafif silahlar ve namlu altı bomba atar mermileri kullanan militanlar, kundaklama ve sabotaj eylemleri gerçekleştirerek üç yakıt tankerine zarar verdi, iki ila üç çadırı ve iki aracı ateşe verdi" ifadelerini kullandı.

Çatışma sırasında bir militan öldürülürken, diğer saldırganlar kaçırdıkları kişiyle birlikte iki araçla olay yerinden kaçtı.

Güvenlik güçleri, saldırganları yakalamak ve kaçırılan yabancı uyruklu kişiyi kurtarmak için bölgede arama operasyonu başlattı.

Kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında üç özel güvenlik görevlisi ile altı işçinin bulunduğunu bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

