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Belize: İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı tepki

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Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada Belize temsilcisi, İsrail'in uluslararası hukukun en temel ilkelerini çiğnemesine izin verilemeyeceğini belirtti.

- Belize : " İsrail'in uluslararası hukukun en temel ilkelerinden birini cezasızlıkla çiğnemeye devam etmesine izin verilemez"

LAHEY - Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada Belize temsilcisi Assad Shoman, " İsrail'in uluslararası hukukun en temel ilkelerinden birini cezasızlıkla çiğnemeye devam etmesine izin verilemez. Cezasızlık insanlık dışılığı doğurur" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların ikinci gününde Belize'ye söz verildi. Belize temsilcisi Assad Shoman yaptığı konuşmada, "Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme ve tam bağımsızlık gibi devredilemez bir hakkı vardır ve bu hak her zaman sistematik olarak kendilerinden esirgenmiştir" dedi.

İsrail'in müzakereleri sistematik bir şekilde manipüle ettiğini aktaran Shoman, İsrail'in hedefleri baltaladığını ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmasını engellediğini belirtti. Shoman, "İsrail'in uluslararası hukukun en temel ilkelerinden birini cezasızlıkla çiğnemeye devam etmesine izin verilemez. Cezasızlık insanlık dışılığı doğurur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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