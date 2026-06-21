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Albüm: Belgrad'da Düzenlenen Foruma Çin'in Yeşil İnovasyon Projeleri Damga Vurdu

Albüm: Belgrad'da Düzenlenen Foruma Çin'in Yeşil İnovasyon Projeleri Damga Vurdu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ufuklar: Sürdürülebilirlik ve Bağlantı Forumu'nda, elektrikli araçlar ve devasa rüzgar enerjisi projeleri gibi Çin'in yeşil inovasyon çalışmaları ana tema olarak öne çıktı.

BELGRAD, 21 Haziran (Xinhua) -- Ufuklar: Sürdürülebilirlik ve Bağlantı Forumu, 18-19 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Elektrikli araçlardan devasa rüzgar enerjisi projelerine kadar Çin'in yeşil inovasyon alanındaki çalışmaları, forumun ana teması olarak öne çıktı.

Kaynak: Xinhua
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