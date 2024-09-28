Üye Girişi
Haberler

Belgrad'da Fantastik Sırp Filmleri Festivali'nde Renkli Zombi Yürüyüşü

Belgrad'da Fantastik Sırp Filmleri Festivali'nde Renkli Zombi Yürüyüşü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında Belgrad'da gerçekleştirilen geleneksel 'zombi yürüyüşü' katılımcıların dikkat çekici makyajları ve kostümleriyle sokakları renklendirdi. Festivalin gelirinin kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtiliyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı.

28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Belgrad sokakları, rengarenk kostümlerin yer aldığı "zombi yürüyüşü"ne sahne oldu.

Festivalin gelirinin, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Kanser Tedavisi Kültür Sanat Etkinlikler Belgrad Güncel Kültür Sanat Yaşam

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Benfica Gil Vicente maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });