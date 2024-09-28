Belgrad'da Fantastik Sırp Filmleri Festivali'nde Renkli Zombi Yürüyüşü
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında Belgrad'da gerçekleştirilen geleneksel 'zombi yürüyüşü' katılımcıların dikkat çekici makyajları ve kostümleriyle sokakları renklendirdi. Festivalin gelirinin kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtiliyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı.
28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.
Belgrad sokakları, rengarenk kostümlerin yer aldığı "zombi yürüyüşü"ne sahne oldu.
Festivalin gelirinin, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtildi.