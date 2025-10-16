Belgrad'da 'Çin Üzerine Diyaloglar 2025' Konferansı Başladı

BELGRAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin dış politikası ve küresel jeopolitik değişimlere odaklanan "Çin Üzerine Diyaloglar 2025" başlıklı 5. Uluslararası Konferans çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı. Avrupa'nın önde gelen akademik toplantılarından biri olan konferans, 34 ülkeden 130'dan fazla araştırmacıyı bir araya getirdi.

İki gün sürecek etkinlik, Belgrad'daki Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü ile Beijing'deki Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

"Küresel Pusulayı Yeniden Ayarlamak: Çin ve Parçalanmış Bir Dünyada Ortak Bir Gelecek" temasıyla düzenlenen konferansta, Çin'in küresel siyasetteki rolü, çok taraflı işbirliği ve ekonomik ilişkiler ele alınıyor.