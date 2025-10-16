Haberler

Belgrad'da 'Çin Üzerine Diyaloglar 2025' Konferansı Başladı

Belgrad'da 'Çin Üzerine Diyaloglar 2025' Konferansı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Çin dış politikası ve küresel jeopolitik değişimlere odaklanan 'Çin Üzerine Diyaloglar 2025' konferansı başladı. Etkinlikte 34 ülkeden 130'dan fazla araştırmacı, Çin'in küresel siyasetteki rolünü ve çok taraflı işbirliğini ele alıyor.

BELGRAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin dış politikası ve küresel jeopolitik değişimlere odaklanan "Çin Üzerine Diyaloglar 2025" başlıklı 5. Uluslararası Konferans çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı. Avrupa'nın önde gelen akademik toplantılarından biri olan konferans, 34 ülkeden 130'dan fazla araştırmacıyı bir araya getirdi.

İki gün sürecek etkinlik, Belgrad'daki Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü ile Beijing'deki Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

"Küresel Pusulayı Yeniden Ayarlamak: Çin ve Parçalanmış Bir Dünyada Ortak Bir Gelecek" temasıyla düzenlenen konferansta, Çin'in küresel siyasetteki rolü, çok taraflı işbirliği ve ekonomik ilişkiler ele alınıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.