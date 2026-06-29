Selçuk'ta Şen Şeftali Şenliği yapıldı
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde düzenlenen Şen Şeftali Şenliği, sembolik hasat, kortej yürüyüşü, halk oyunları ve şeftali yarışmasıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde Şen Şeftali Şenliği düzenlendi.
Şenlik programı sembolik şeftali hasadı ile başladı.
Bando eşliğinde kortej yürüyüşü, stantların gezilmesi, halk oyunları gösterisi, şenlik keşkeğinin dövülmesi gerçekleştirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, yaptığı konuşmada dayanışmanın İzmir'in kültürü olduğunu söyledi.
Şenlik kapsamında jüri üyeleri şeftalileri renk, aroma, koku, tat, şeker, boyut ve görselliğe göre derecelendirerek, dereceye girenlerin üreticilerine ödül verdi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp