Belen ilçesinde muhtarlarla huzur toplantısı yapıldı
Belen İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu, muhtarlarla bir araya gelerek mahalle sorunları, vatandaş talepleri ve asayiş tedbirlerini değerlendirdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.
Cevizoğlu başkanlığında, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerde yaşanabilecek sorunlar, vatandaşların talepleri ve asayişin sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda, muhtarlar da görüş ve önerilerini sundu.
Kaynak: AA / Kerim Saklar