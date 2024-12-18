Belen'de Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı
Belen ilçesinde Ziya Gökalp İlkokulu'nda hayırseverlerin desteğiyle zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Açılışa Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz katılarak öğrenciler sınıfa girdi ve oyunları oynamaya başladı.
Belen ilçesinde, Ziya Gökalp İlkokulu'nda zeka oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan sınıfın açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz katıldı.
Açılışın ardından öğrenciler, sınıfa girerek oyunları oynadı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel