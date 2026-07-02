Belen ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu uygulama noktalarını ziyaret etti.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı noktalarda uygulama noktaları oluşturdu.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Kaynak: AA / Kerim Saklar