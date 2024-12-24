Belen'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve yol güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Ekipler, eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye etti.