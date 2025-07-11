Belen'de Dolandırıcılık Uyarısı
Hatay'ın Belen ilçesinde polis, Cuma Pazarı'nda vatandaşlara iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirme yaptı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel