Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Belen'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Belen'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik 'Hayata Bir Adım' projesi kapsamında trafik eğitimi düzenlendi. Öğrencilere güvenli yaya davranışları ve trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Hayata Bir Adım" projesi kapsamında Simya Koleji'nde ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda öğrencilere güvenli yaya davranışları, temel trafik kuralları ve trafik işaretlerinin anlamları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları, polis etiketleri ve maket polis araçları hediye edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.