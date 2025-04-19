Belen'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Hayata Bir Adım" projesi kapsamında Simya Koleji'nde ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda öğrencilere güvenli yaya davranışları, temel trafik kuralları ve trafik işaretlerinin anlamları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları, polis etiketleri ve maket polis araçları hediye edildi.