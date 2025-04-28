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Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır! Ağır cezada yargılanacaklar

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İstanbul'da belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; 2014 - 2016 yılları arasında, usulsüz işlemlerle terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Genç, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş hatta görevde olduğu dönemde bir binanın yıkımı nedeniyle terör örgütünün hedefinde olduğunu öne sürmüştü.

38 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Sarıyer, Şişli, Maltepe ve Ataşehir belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İddiaya göre terör örgütü, yönetimini ele geçirdiği bir tekstil firması ile o dönem Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından yapılan ihalelere girdi. Bu ihaleler usülsüz bir şekilde bu firmaya verilerek örgüte finansal destek sağlandı.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANMIŞTI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İNÖNÜ VE SARIGÜL SAVCIYA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturmada, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur sıfatıyla, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de tanık sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti.

Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır! Ağır cezada yargılanacaklar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFurkan inci:

istanbulu yönetemeyen kişiye ülke yönettirmeye çalışan akılların destekledigi kişiler

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Haber YorumlarıLeman A.:

Çok merak ediyorum hangi terör örgütüymüş bu? Şu anda hükümetin el sıkıştığı örgüt mü?

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ov yee good

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sokağa haydi. Yatamazlar. Yarfilanamazlat. Haydi Sayın Özel. Fırlayın her zamanki gibi sokaga. Adalet yerini bulunca olacak zaten herşey güzel sıkılmayın.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Onu bunu bilmem ama sarıgül resmen bu rüşvet ağının ağbabasıydı.. sırf bu hırs yüzünden kaybettiği şişli belediyesinin imar müdür yardımcısının başına gelenleri herkes biliyor..

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

BURASI TÜRKİYE SORGULAMAYANLAR İÇİN YAZIYORUM AHMETTÜRK TERÖRDEN CEZA ALDI HAPSE GİRDİ. SAGLIGI NEDENİÖİLE CEZASI TAMAMLANMADAN SERBEST BIRAKILDI. CEZA EVİNDE YATMASINA RNGEL OLAN SAGLIK SORUNU BELEDİYE BAŞKANI OLMASINA MANİ OLMADİ....

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

CHP nin kurtuluşu başına ancak ve ancak reisin geçmesi ile olur.Yoksa bunlar hiçbirşey beceremez. Baksanıza zafer sarhoşluğu neler getirdi başlarına. bide ülkeyi yönetseler ne olurdu acaba

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Emir Sarigul (CHP) = Osman Gokcek (AKP)

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