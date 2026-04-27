Belediye personeline satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ORDU'nun Aybastı ilçesinde Y.D.'nin, belediye personelinin başına satırla vurup yaraladığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da Aybastı Belediyesi binasında meydana geldi. Y.D., elindeki satırla belediyeye girerek başkanlık sekreteri Adem Demirkale'ye saldırdı. Demirkale, başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Demirkale, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Adem Demirkale'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, saldırı anı belediye binasının içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

