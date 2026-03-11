Haberler

Konya'da Belediye Otobüsü ile Öğrenci Servis Otobüsü Çarpıştı: 17 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da meydana gelen kazada, belediye otobüsü ve öğrenci servis otobüsü çarpıştı. Kaza sonucunda 17 kişi hafif yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Vali İbrahim Akın yaralıları ziyaret etti.

Belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsü çarpıştı: 17 yaralı

KONYA'da belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 31 numaralı belediye otobüsü ile 42 C 0727 plakalı öğrenci servis otobüsü çarpıştı. Savrulan servis otobüsü bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis ve otobüstekilerden 17 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, kazada yaralananları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Akın, yaralıların durumları hakkında da bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi