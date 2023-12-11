Belediye Hizmet Binasında Çelik Kasa Çalındı

Göre Belde Belediyesinin hizmet binasında giren kişi ya da kişiler, içinde günlük tahsilattan elde edilen 17 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. Belediye Başkanı Mustafa Topçu, olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Göre Belde Belediyesinin hizmet binasında giren kişi ya da kişiler, içinde günlük tahsilattan elde edilen 17 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı.

Kasapoğlu Mahallesi Niğde Yolu'ndaki belediye hizmet binasına sabah saatlerinde gelen personel, pencerenin kırıldığını fark etti.

Kontrollerinde muhasebe odasında günlük tahsilatların konulduğu, içinde 17 bin lira bulunan çelik kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu jandarmaya bildirdi.

Binada inceleme yapan jandarma ekipleri, koridor ve bazı odalardaki kan ve parmak izi örneklerini alarak olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, gazetecilere, gerçekleştirilen olaydan dolayı üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Dün gece yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler çay ocağının camını kırarak içeri girmiş. Muhasebe biriminde bulunan küçük çelik kasayı alarak kayıplara karışmışlar. Jandarma ekipleri binada ve çevrede araştırma yapıyor. Camın kırılması sırasında sanırım kesik oluşmuş bazı yerlerdeki kan izleri de incelendi. Kısa süre içinde yakalanacaklarından şüphemiz yok." diye konuştu.