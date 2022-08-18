Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su içirdi Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye çalışanı, sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su verdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye çalışanı, sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su verdi. Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal'ın yanına, Cumhuriyet Meydanı'nda süs havuzunun temizliğini yaptığı sırada sahipsiz bir köpek geldi. Köpeğin sıcak hava nedeniyle susadığını anlayan Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu köpeğe içirdi. Köpeğin başını okşayan Dal, daha sonra görevine devam etti. Köpek de uzun süre Dal'ın yanından ayrılmadı. Dal'ın köpeğe su içirdiği anlar, başka bir belediye çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Erol Yıldız Tokat Erbaa su Güncel Haberler

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