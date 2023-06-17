Tatvan'da gazeteciye saldırı: Belediye başkanı açıklama yaptı

BELEDİYE BAŞKANI GEYLANİ: OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOKBitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazeteci Sinan Aygül'ün, belediye çalışanı Y.B. tarafından dakikalarca yumrukla darbedilmesi ve araya girmek isteyen vatandaş ve esnafın da polis memuru E.K.

BELEDİYE BAŞKANI GEYLANİ: OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOK

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazeteci Sinan Aygül'ün, belediye çalışanı Y.B. tarafından dakikalarca yumrukla darbedilmesi ve araya girmek isteyen vatandaş ve esnafın da polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engellenmesine ilişkin Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Geylani'nin Twitter paylaşımları şu şekilde:

Geylani, attığı tweetlerin devamında "Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olayla ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum" ifadelerini kullandı.