Şanlıurfa'da belediye başkanları AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, ajansın tarih boyunca tarafsız ve hızlı habercilik anlayışının önemine vurgu yaptılar ve onun milletimize sağladığı bilgilendirme hizmetini takdir ettiler.

Başkan Gülpınar, mesajında, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurularak milletin sesi olan Anadolu Ajansı'nın o günden bugüne doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla basın tarihinde müstesna bir yer edindiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi adına ortaya koyduğu özverili ve ilkeli duruşun takdire şayan olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla geliştiği, bilgi akışının büyük bir ivme kazandığı günümüzde Anadolu Ajansı'nın üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha kıymetlidir. Bu sorumluluğu başarıyla yerine getiren ajans, hem ulusal hem de uluslararası alanda ülkemizin saygınlığını güçlendirmeye devam etmektedir."

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, köklü geçmişiyle Türk basınının en önemli yapı taşlarından birinin Anadolu Ajansı olduğunu vurguladı.

Canpolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı, milletimizin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında tarih boyunca hayati bir rol üstlenmiştir. Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaşmıştır. Günümüzde de teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, dijitalleşen dünyada güçlü bir şekilde varlığını sürdüren Anadolu Ajansı, hakikatin sesi olmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
