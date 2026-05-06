Haberler

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek - 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne dair dava, 7 belediye başkanının yargılandığı duruşmalarla devam etmekte. Duruşmalar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetersiz kapasitesi nedeniyle farklı bir salonda gerçekleştiriliyor.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülecek.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evden çalışmaya farklı bir soluk getirdi! Siparişlere yetişemedi

Evden çalışmaya farklı bir soluk getirdi! Siparişlere yetişemedi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi

İstanbul piyasasına sürülecekti! Değerleri tam 28.5 milyon TL
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde

Yorumcuyken Konyaspor için söylediklerine bakar mısınız

Evden çalışmaya farklı bir soluk getirdi! Siparişlere yetişemedi

Evden çalışmaya farklı bir soluk getirdi! Siparişlere yetişemedi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor
Alkol şişesi uğruna uçuşu yaktı

Alkol şişesi uğruna uçuşu yaktı