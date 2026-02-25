Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 18'inci duruşması sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6'sı görevden uzaklaştırılan toplam 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı suç örgütü soruşturmasında, 27 Şubat Cuma günü ara karar açıklanacak. Sanık avukatları tutukluluk sürelerinin uzun ve delillerin soyut olduğunu dile getirdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, 27 Şubat Cuma günü ara karar açıklanacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Söz verilen bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu bulunduğunu, haklarındaki delillerin soyut olduğunu söyledi.

Avukatlar bilirkişilerin usulsüz tespitler yaptıklarını, iddianamede eksikliklerin bulunduğunu öne sürerek, tutukluluk sürelerinin infaza dönüştüğünü belirtti.

Basit araştırmalarla gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını, müvekkillerinin ihale yönergelerine uygun hareket ettiğini aktardı.

Avukatlar, müvekkillerinin kaçma şüphelerinin bulunmadığını ve delil karartma gibi bir durumun olamayacağını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, taleplerle ilgili ara kararını açıklamak üzere duruşmayı 27 Şubat Cuma günü saat 11.00'e erteledi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu