Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuksuz sanıkların savunması alınıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın sahibi Baki Nugay savunma yaptı.

"Suç örgütü yöneticisi" olarak suçlandığını ifade eden Nugay, suç kastıyla hareket etmediğini, kamu güçlerini elinde bulunduranların meşru hak edişlerini adeta bir rehin gibi tutması karşısında, şirketinin uğrayacağı telafisi imkansız zararları önlemek adına mecburiyetten adımlar attığını iddia etti."

Sanık Nugay, "Söz konusu ödemeler, yeni bir ihale alma veya gayrimeşru bir menfaat temin etmek amacıyla değil, tamamen fiilen gerçekleştirilmiş hizmetlerin bedeli olan meşru hakedişlerimizi alabilmek gayesiyle yapılmıştır. Şayet bu ödemeler iddia edildiği gibi yeni ihale kazanma amacı taşıyor olsaydı, aynı idari yapının sonrasında yönetiminde bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesinden de ihaleler almış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Mağdur konumunda bulunduğunu savunan Nugay, "Zeydan Karalar ile bizzat yaptığım görüşmede, düzenli ödeme alabilmeye devam edebilmemiz için belirli bir miktarın kendilerine ödenmesi ve bu sürecin Özcan Zenger (Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tutuklu sanık) eliyle yürütülmesi gerektiği şahsıma açıkça ifade edilmiştir. Bu talebin reddi halinde, izah ettiğim üzere, şirketimizin finansal olarak bunu telafi edemeyeceği bilinciyle bu dayatmayı kabul etmek zorunda kaldım." dedi.

Farklı tarihlerde hak edişlerini alabilmek için ortağının bankadan çektiği toplam 4 milyon 550 bin lirayı Özcan Zenger'e teslim ettiğini aktaran Nugay, savunmasında şunları söyledi:

"Bu teslimatlar sadece bizim beyanımız değil, HTS ve baz kayıtlarıyla yapılan eşleştirmeler sonucunda ödemelerin yapıldığı yer ve zaman diliminin Özcan Zenger'in fiziksel konumuyla örtüştüğü bilimsel bir şekilde ispatlanmıştır. Dosya kapsamındaki HTS verileri ve baz kayıtları, Zeydan Karalar'ın ifadelerinde yer alan habersizlik vurgusunu, hayatın olağan akışı ve teknik gerçekler ışığında yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Şahsımın bu konuda savcılık makamına verdiği bilgilerin tüm safhalarının arkasında durmaktayım. Özcan Zenger'in İstanbul'da bulunduğu ve teslimatların gerçekleştiği kritik zaman dilimlerinde Zeydan Karalar ile aralarında gerçekleşen iletişim trafiği oldukça dikkat çekicidir."

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül'ün, "Hak edişlerin ödenmesi konusunda para ödenmesi gerektiğini bire bir size Zeydan Karalar mı söyledi?" sorusu üzerine sanık Nugay, "Evet, bire bir kendisi söyledi. Bizi Özcan Zenger'e yönlendirdi. Ödemeler o dönemki ödeme gücümüze göreydi." dedi.

Gül'ün "Zeydan Karalar ile bu süreçte görüşme oldu mu, bilgisi var mıydı?" sorusunu ise Nugay, "Ara ara biz maddi duruma göre sıkışıyorduk. Özcan Zenger bize sitem ediyordu, 'Başkan bana kızıyor, siz geç ödüyorsunuz.' diye." şeklinde yanıtladı.

Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Zeydan Karalar'ın, "Başkan olduğumdan 3 ay sonra benimle görüşmeye gelmişsin. Hiç bu süreçte ödemelerde gecikme oldu mu? 45 aylık sürede ödemeler aksadı mı?" sorusu üzerine Nugay, "Hayır." cevabını verdi.

Nugay'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.