Belediye başkanının tacizden yargılandığı davanın mağduru kız çocuğu, kurtarılamadı

Güncelleme:
GİRESUN'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız çocuğu T.T. (16), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Adem Hasbaş (23) tutuklanırken, kaza öncesi sanal medyada T.T.'nin ailesine yönelik tehdit paylaşımı yapan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA GÜNÜ TEHDİT PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Öte yandan kaza günü 2 takipçinin, sanal medya hesaplarından T.T. ve ailesine yönelik tehdit paylaşımlarında bulunduğu, kaza sonrası bu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi. T.T.'nin sırtı dönük fotoğraflarının yanı sıra 'Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarınla beraber ödeyeceksiniz', 'Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz', 'Haberlerde mağdur pozu verecek kadar sahtekarsınız' şeklinde yazılı paylaşımları yapanların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta, sanal medyada T.T. ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
