Belediye Başkanından Sınav Yardımı: Takıyı Penseyle Kesip Adayı Uğurladı

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Giresun'da sınav için heyecanla okuluna giden bir üniversite adayı, kolundaki takıyı çıkaramayınca Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç devreye girdi. Pense ile takıyı keserek adayı sınav salonuna yetiştirdi.

GİRESUN'da kolundaki takıyı çıkaramayan üniversite adayına, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç yardım etti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala penseyle bileziği kesen Sıbıç, adayı sınava uğurladı.

Türkiye genelinde milyonlarca aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Bulancak ilçesindeki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen aday, üst araması sırasında kolundaki takıyı unuttuğunu fark etti. Stres içinde takıyı çıkarmaya çalışan aday başarılı olamayınca, o sırada okulda bulunan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç devreye girdi.

PENSE İLE MÜDAHALE KAMERADA

Sıbıç, eline aldığı penseyle takıyı keserek, adayı saniyeler kala sınav salonuna yönlendirdi. Aday koşarak salona giriş yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; üniversite adayının heyecanla okula girmeye çalıştığı sırada kolundaki takıyı fark etmesi ve Necmi Sıbıç'ın penseyle takıyı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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