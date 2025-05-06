Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)
ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞISakarya'da Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI
Sakarya'da Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel