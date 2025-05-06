Belediye başkanına saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest (2)

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

Sakarya'da Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e saldırı girişiminde bulunan H.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.